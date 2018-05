Bund macht gegen Wiens Idee einer Citymaut mobil

Eine Citymaut für Einpendler in die Bundeshauptstadt: Der Vorstoß der Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) ist zurzeit nicht mehr als eine Idee - die aber Anfang der Woche allemal für ordentlich Aufregung sorgte. Heute schaltete sich auch die Bundesregierung in die Debatte ein - mit klarer Ansage in Richtung Wien. Das ÖVP-Finanzministerium erklärte den Vorschlag für „rechtlich unzulässig“. Und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) drohte Wien, die Zuschüsse für den U-Bahn-Ausbau zu kürzen.

