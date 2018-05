„Abscheulich und abstoßend“

Die von Fans mit Spannung erwartete Neuauflage der US-Erfolgsshow „Roseanne“ ist nur wenige Wochen gelaufen: Am Dienstag setzte der Sender ABC die Sitcom rund um die Komikerin Roseanne Barr ab. Grund dafür war ein rassistischer Tweet, in dem Barr Valerie Jarrett, einst Beraterin des früheren US-Präsidenten Barack Obama, beleidigte. „Roseannes Twitter-Mitteilung ist abscheulich, abstoßend“, so ABC. Wegen ihrer politischen Ansichten und insbesondere ihrer Bewunderung für US-Präsident Donald Trump hatte Barr schon zuvor immer wieder Kontroversen hervorgerufen.

Lesen Sie mehr …