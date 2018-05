Streit über die geplante Wiener Citymaut

Der Streit über die geplante Wiener Citymaut

Maria Vassilakou nimmt einmal mehr die Autofahrer ins Visier. Die grüne Wiener Stadträtin will eine Citymaut für Pendler einführen. Sie spricht von 200.000 Autos, die täglich in der Früh nach Wien rein- und am Abend wieder rausfahren. Von der Bundesregierung und den angrenzenden Bundesländern kommt scharfe Kritik. Burgenlands ÖVP-Obmann Thomas Steiner und der grüne Verkehrsexperte Rüdiger Maresch sind im ZIB24-Studio.

Asylskandal in Deutschland – der CSU-Innenminister in Erklärungsnot

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer ist angetreten, um aufzuräumen im Asylsystem in Deutschland. Doch kurz nach seinem Amtsantritt hat er einen ausgewachsenen Skandal am Hals, der sogar in einem Untersuchungsausschuss enden könnte. Über Jahre hinweg soll ein Amt in mehr als 1.000 Fällen Asyl gewährt haben - ohne rechtliche Grundlage. Heute musste Seehofer deutschen Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

