Schüsse in den Rücken

Am Dienstag ist in Kiew der regierungskritische russische Journalist Arkadi Babtschenko erschossen worden. Der Journalist, der Russland nach Drohungen verlassen hatte, soll in seinem Wohnhaus durch drei Schüsse in den Rücken getötet worden sein. Babtschenko, einst selbst Soldat im Tschetschenien-Krieg, war ein bekannter Kriegsberichterstatter und Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist der dritte Mord an einem Journalisten in der ukrainischen Hauptstadt in vier Jahren.

Lesen Sie mehr …