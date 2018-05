USA geben Bayer grünes Licht für Monsanto-Übernahme

Die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto ist so gut wie abgeschlossen: Gestern genehmigten die US-Kartellbehörden dem deutschen Unternehmen Bayer den Deal, der 62,5 Milliarden Dollar (54,1 Mrd. Euro) schwer ist. Dafür muss Bayer allerdings zum Aderlass: Insgesamt soll sich Bayer von Geschäftsteilen im Wert von rund neun Milliarden Dollar trennen. Dennoch dürfte sich das Geschäft lohnen: Mit Monsanto, das wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat massiv in der Kritik steht, will Bayer zum weltweit größten Anbieter von Pestiziden und Saatgut werden.

Mehr dazu in Harte Auflagen auferlegt