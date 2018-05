Mehr Terrorverfahren, aber keine neuen Richter

Die Zahl der Terrorismusverfahren ist stark gestiegen. Sie hat sich von 68 im Jahr 2013 auf 423 im Vorjahr versechsfacht. Zuzätzliche Richter oder Staatsanwäte wurden dafür bisher nicht eingestellt. Das ärgert die Justizgewerkschaft, die darauf hinweist, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie Terrorismus den Gerichten noch mehr Arbeit bescheren werde.

Das von Justizminister Josef Moser (ÖVP) vorgelegte Strafrechtsänderungsgesetz 2018 erweitert sowohl die Zuständigkeit inländischer Gerichte als auch den Katalog der terroristischen Straftaten. So wird etwa „Reisen für terroristische Zwecke“ strafbar - und allein dazu werden laut dem Entwurf 50 Verfahren jährlich erwartet, im sonstigen Terrorismusbereich eine Zunahme um 20 Prozent.

Justizministerium sieht kaum Mehrbelastung

Das Justizministerium sieht dennoch nur eine geringe personelle Belastung: 0,04 Vollzeitkapazitäten (VZK) werden für die Staatsanwaltschaften (inklusive Kanzleimitarbeiter), 0,03 VZK für die Gerichte als Mehraufwand ausgewiesen - und für die Ahndung des „Reisens für terroristische Zwecke“ 0,08 VZK für die Staatsanwaltschaften (inklusive Kanzleimitarbeiter) und 0,06 VZK für die Gerichte.

Die GÖD-Bundessektion Richter und Staatsanwälte empört diese „wirkungsorientierte Folgenabschätzung“: „Diese Zahlen kann man nicht ernst nehmen, das ist ärgerlich und unseriös“, sagte deren Vorsitzender Christian Haider zur APA. „Zusammengefasst soll ein Vierhundertstel Staatsanwalt bzw. Kanzleimitarbeiter eine seit 2013 erfolgte Zunahme an Terrorismusverfahren von beinahe plus 500 Prozent abdecken.“

Gewerkschaft moniert zusätzliche Arbeit

Terrorismusverfahren seien wesentlich aufwendiger - mit viel zusätzlicher Arbeit durch Recherchen im Ausland, nötige Dolmetscher und Übersetzungen und die ordnungsgemäße Abwicklung von Grundrechtseingriffen. Großverfahren wie die Dschihadistenprozesse würden eine ganze Abteilung monatelang binden.

„Das alles wurde schon in den letzten Jahren nicht berücksichtigt“, so Haider, im Kanzleibereich sei sogar einiges an Personal abgebaut worden. Die Justizgewerkschaft fordert jetzt mit Nachdruck zusätzliche Richter, Staatsanwälte und Mitarbeiter im Kanzleibereich.

Der Anfall an Terrorismusfällen wird in einer Statistik des Justizministeriums für 2017 mit 423 angegeben. 68-mal wurde Anklage erhoben wegen terroristischer Vereinigung, Straftaten, deren Finanzierung, Ausbildung oder Aufforderung dazu, 39 Personen wurden verurteilt.