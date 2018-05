Festwochen: Großes Theater um den Fußball

Jubel, Getrommel und Bier: In Mohamed El Khatibs „Stadium“ wird die Bühne zum Fußballstadion. Kernstück des Premierenabends gestern im Theater an der Wien ist ein lebhafter Einblick in die Fankultur - doch erst das Rundherum macht das dokumentarische Stück über den französischen Fußballclub RC Lens zur „Wödmasta“-Aufführung.

