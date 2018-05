Nach Überflutung in Stmk.: Weitere Unwetter erwartet

Fast kein Tag ohne Unwetter vergeht derzeit in der Steiermark - gestern hat es vor allem den Süden und Westen getroffen. Während die Aufräumarbeiten heute weitergehen, werden wieder Unwetter erwartet.

Rund um Pinkafeld (Burgenland) sorgte ein Gewitter gestern Abend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Durch den starken Regen kam es innerhalb von Minuten zu Überflutungen.

Aufräumarbeiten auch in Deutschland

Auch in Deutschland gehen nach schweren Unwettern die Aufräumarbeiten weiter. Vor allem in Nordrhein-Westfalen waren am Vortag durch Starkregen zahlreiche Straßen, Keller und Gebäude überflutet worden.