Streit um Kreisverkehrbaustelle in Salzburg

Eine Kreisverkehrbaustelle in Salzburg-Maxglan sorgt für Aufregung in der Stadtpolitik. An der stark befahrenen Stelle solle schneller gearbeitet werden, fordert die ÖVP. Das koste aber zu viel, kontert Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS).

Mehr dazu in salzburg.ORF.at