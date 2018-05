Der wissenschaftliche Wandel des Klimawandels

Vor wenigen Jahrzehnten war der Klimawandel bloß ein akademisches Randthema. Die wachsende Bedeutung spiegelt sich nicht nur in Studien, sondern auch in den Editorials renommierter Fachjournale. Eine Textanalyse zeigt zudem: Die Klimawandeldebatte hat in Europa ganz andere Schwerpunkte als in den USA.

