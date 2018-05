Gericht spricht Copperfield von Zuschauerverletzung frei

David Copperfield ist nicht für die Verletzung eines britischen Zuschauers einer seiner Zaubershows verantwortlich. Zu diesem Urteil kam gestern (Ortszeit) ein Gericht in Las Vegas.

AP/Las Vegas Review-Journal/Bizuayehu Tesfaye

Zwar unterstellten die Geschworenen Copperfield, seinem Unternehmen, Backstage Disappearing Inc., sowie dem Hotel, in dem die Zaubershow stattfand, Fahrlässigkeit. Der Kläger, Gavin Cox, sei aber zu hundert Prozent selbst für seine Verletzungen verantwortlich, so das Gericht.

Bei Teilnahme an Zaubertrick verletzt

Cox verletzte sich bei einer Las-Vegas-Show des Magiers im Jahr 2013 schwer, als er neben anderen Zuschauern zufällig ausgewählt wurde, um von Copperfield „weggezaubert“ zu werden. Nach Angaben des Briten wurden die ausgewählten Zuseher von der Bühne durch dunkle Wege und Gänge von der Bühne weggeführt.

Dabei sei er gestolpert und mit dem Kopf auf den Boden gefallen. Er habe eine Gehirnverletzung erlitten und musste zweimal am Hals und an der Schulter operiert werden. Insgesamt seien so Kosten von rund 400.000 Dollar (323.000 Euro) für medizinische Betreuung entstanden, so Cox.

Zaubertrick verraten

Im Zuge des Gerichtsprozesses wurde dabei auch der Trick selbst in seinen Grundzügen verraten. Der Versuch der Copperfield-Anwälte, das Verfahren durch Angebote im Vorfeld zu stoppen und dadurch eine Weitergabe der Geheimnisse zu verhindern, war zuvor gescheitert.

So gab Copperfields Freund und Produzent Chris Kenner den Geschworenen einen Einblick in Copperfields Trick, rund ein Dutzend Menschen gleichzeitig von der Bühne verschwinden zu lassen.