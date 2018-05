Lob für Kurz von US-Botschafter

Der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, ist voll des Lobes für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). „Sebastian Kurz repräsentiert die Zukunft der europäischen Politik. Österreich ist in großartigen Händen“, schrieb Traina gestern Abend nach einem Treffen mit Kurz auf Twitter. „Die USA und Österreich haben eine exzellente Partnerschaft.“

Der Unterstützer von US-Präsident Donald Trump hatte sein Amt als amerikanischer Botschafter in Österreich in der Vorwoche angetreten. Bei seiner Ankunft in Wien hatte der kalifornische IT-Unternehmer vor allem seine emotionale Bindung an Österreich betont.

Es sei das erste Land gewesen, das er als Volksschulkind Mitte der 1970er Jahre besucht hatte, und zwar auf Einladung seines Großvaters Wiley T. Buchanan, der damals US-Botschafter in Österreich war.

„Großartiges erstes Treffen“

Traina berichtete auf Twitter von einem „großartigen ersten Treffen mit Sebastian Kurz“. Als Botschafter hoffe er, die Kooperation in den Bereichen Handel, Investitionen, Sicherheit und Kulturaustausch auszuweiten. „Wir sind einer starken und wechselseitig erfolgreichen Beziehung mit Österreich verpflichtet“, so der US-Botschafter.

„Ich freue mich auch darauf, mit den österreichischen Partnern während der kommenden EU-Präsidentschaft zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Ziele voranzubringen und die transatlantische Kooperation zu stärken.“