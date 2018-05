Jamie Foxx wird Antiheld Spawn

Oscar-Preisträger Jamie Foxx („Ray“) soll die Hauptrolle in der geplanten Comicverfilmung „Spawn“ übernehmen. Das berichteten die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ gestern.

Spawn alias Al Simmons ist ein US-Söldner, der von seinem Arbeitgeber ermordet wird. In der Hölle handelt er einen Deal aus, mit besonderen Kräften auf die Erde zurückzukehren, um sich an den Mördern zu rächen.

Comiczeichner gibt Spielfilmdebut

Erfinder der brutalen Figur ist der Comiczeichner Todd McFarlane, der mit „Spawn“ sein Spielfilmdebüt geben will. Als Produzent holt er Jason Blum an Bord, der mit der „Paranormal Activity“-Reihe und dem Horrorthriller „Get Out“ Erfolg hatte.

Foxx („Django Unchained“, „Baby Driver“) spielt damit zum zweiten Mal eine Comicfigur. In der Comicverfilmung „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ (2014) verwandelte er sich in die Killermaschine Electro.