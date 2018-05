Brand in Vbg. verhindert: Asylwerber löschten Flammen

Mehrere Asylwerber haben in der Nacht auf heute in Hohenems (Vorarlberg) einen größeren Brand verhindert. Als sie Feuer in einem Holzschuppen auf dem Nachbarsgrundstück bemerkten, löschten sie sofort die Flammen.

