OECD prognostiziert hohes heimisches Wachstum

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognose für Österreich erneut angehoben. 2018 dürfte die heimische Wirtschaft um 2,7 Prozent wachsen, im November 2017 waren die Pariser Experten noch von einem 2,5-prozentigen Plus ausgegangen. Für 2019 sagt die OECD nun einen Anstieg von 2,0 (1,8) Prozent voraus.

Im Jahr 2017 dürfte das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP) überhaupt um 3,1 Prozent gewachsen sein. „Dank eines günstigen Zusammenspiels nationaler und internationaler Einflussfaktoren erreichte das Wachstum in Österreich ein so hohes Niveau, wie es seit dem kräftigen Aufschwung im Anschluss an die weltweite Finanzkrise nicht mehr verzeichnet worden war“, so die OECD in ihre heute veröffentlichten Frühjahrsprognose.

Sparappell

Weniger stark als angesichts des starken Wirtschaftswachstums zu erwarten sinkt laut OECD das Staatsdefizit. Die Regierung solle ihre öffentlichen Ausgaben eindämmen, insbesondere soll die Verwaltung effizienter werden, und bei Staatsfirmen soll weniger ausgegeben werden.

Auch „Spending Reviews“, also Analysen, die zeigen, welche Aus- und Aufgaben noch zeitgemäß und nötig sind, sollen wie angekündigt stärker genutzt werden, so die OECD. Diese Einsparungen sollten dazu dienen, die Auswirkungen der geplanten Steuerentlastungen auf das strukturelle Haushaltssaldo auszugleichen

Mehr Kinderbetreuungsplätze gefordert

Zugleich forderte die OECD die Regierung aber zu einem Ausbau der Ganztagsschul- und Kinderbetreuungsplätze auf dem Land auf. Nach wie vor gebe es derer zu wenige, was die Erwerbstätigkeit von Frauen bremse. Generell steige die Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen und Älteren. Die Arbeitslosenrate dürfte 2018 auf 5,1 Prozent und 2019 weiter auf 4,9 Prozent zurückgehen nach 5,5 Prozent 2017.

WIFO sieht ebenfalls starkes Wirtschaftswachtum

Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) bestätigte in seinem heute präsentierten Quartalsbericht ein über den Erwartungen liegendes heimisches Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag von Jänner bis März real 0,8 Prozent über dem letzten Vierteljahr 2017, berichtete das WIFO. Im Jahresabstand gab es 3,4 Prozent Wachstum, mehr als zuletzt gedacht.

