Lega fordert von Italiens Präsident Datum für Neuwahl

Der Parteichef der rechten Lega, Matteo Salvini, fordert so rasch wie möglich eine Neuwahl. Er appellierte an Staatschef Sergio Mattarella, den Italienern so bald wie möglich einen Wahltermin mitzuteilen. „Die Italiener werden nach all dem, was passiert ist, mit Neuwahlen für Gerechtigkeit sorgen“, sagte Salvini laut Medienangaben.

„Je früher wir wählen, desto besser ist es, denn das ist der beste Weg, um aus diesem Sumpf und dieser Verwirrung herauszukommen“, so Salvini. Er sagte, der 29. Juli könne jedenfalls als Wahltermin nicht infrage kommen. Die Italiener hätten ein Recht auf Ferien.

Salvini warf Mattarella vor, die Bildung einer Regierung aus seiner Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung verhindert zu haben. „Wir haben vier Wochen lang an einer Regierung gearbeitet, vergebens“, klagte Salvini.

Mögliches Bündnis mit Fünf-Sterne-Bewegung

An Neuwahlen werde er lediglich mit Parteien teilnehmen, die sein europakritisches Programm teilten. Er gab somit zu verstehen, dass er mit der Fünf-Sterne-Bewegung in den Wahlkampf ziehen könnte.

Zuvor war bereits gemutmaßt worden, dass der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli einen Verzicht auf die Regierungsbildung erwäge. Damit würde er den Weg zu einer Wahl noch im Sommer ebnen. Heute Früh führte er nach Angaben aus Präsidialamtskreisen „informelle Gespräche“ mit Mattarella.

Krise sorgt für Polarisierung

Die politischen Gräben in Italien werden rund um die Regierungskrise tiefer. Dass Mattarella mit Cottarelli ausgerechnet einen Vertreter eines strikten Sparkurses mit der Regierungsbildung betraut hat, lässt die Wogen hochgehen.

Als Protest gegen Mattarella rief Fünf Sterne für Samstag zu einer Großkundgebung in Rom auf. Schon tags zuvor wollen die Sozialdemokraten für Mattarella auf die Straße gehen. Die rechte Lega ist schon wieder im Wahlkampfmodus: Die erwartete Neuwahl kommt für sie gar nicht ungelegen.

