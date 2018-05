Wenige Stunden vor Polizistinnenmorden

Der mutmaßliche Attentäter von Lüttich in Belgien hat vor seiner Attacke, bei der am Dienstag drei Menschen, darunter zwei Polizistinnen, getötet worden sind, einen weiteren Menschen ermordet. Das sagte der belgische Innenminister Jan Jambon am Mittwoch. Nur wenige Stunden vor den Morden in Lüttich habe der Attentäter einen ehemaligen Mithäftling getötet, so Jambon weiter. Die Ermittler gehen indes von einem gezielten terroristischen Anschlag auf die Polizei aus. Jambon schließt indes soziale Motive nicht aus.

