Moskau weist Verwicklung in Journalistenmord zurück

Russland hat eine Verwicklung in den Tod des russischen Journalisten und Kreml-Kritikers Arkadi Babtschenko in der Ukraine zurückgewiesen.

Außenminister Sergej Lawrow nannte heute Vorhaltungen aus der Ukraine, sein Land stecke hinter der tödlichen Attacke, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur TASS Teil einer antirussischen Kampagne.

Der Kreml verurteilte die Ermordung scharf. Moskau hoffe auf „wahrhaftige Ermittlungen“ zu den Drahtziehern der Tat, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow. Die Ukraine sei ein „sehr gefährlicher Ort“ für Journalisten geworden.

Mit drei Schüssen getötet

Babtschenko, der Russland nach Drohungen verlassen hatte, soll in seinem Wohnhaus durch drei Schüsse in den Rücken getötet worden sein. Der Journalist, einst selbst Soldat im Tschetschenien-Krieg, war ein bekannter Kriegsberichterstatter und Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist der dritte Mord an einem Journalisten in der ukrainischen Hauptstadt in vier Jahren.

