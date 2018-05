Cottarelli sieht neue Möglichkeit für Regierung in Italien

Italiens designierter Premier Carlo Cottarelli hat festgestellt, dass „neue Möglichkeiten für die Entstehung einer aus Politikern bestehenden Regierung“ aufgetaucht sind.

Angesichts dieser Umstände und der Turbulenzen auf den Finanzmärkten habe er in Übereinstimmung mit Staatspräsident Sergio Mattarella beschlossen, „mögliche Entwicklungen“ abzuwarten, so Cottarelli am Mittwoch laut Medienberichten.

Vorerst keine Ministerliste

Damit gab der Wirtschaftsexperte zu verstehen, dass er vorerst keine Ministerliste für eine parteiunabhängige Übergangsregierung vorlegen werde. In den vergangenen Stunden hatte die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Bereitschaft signalisiert, mit Mattarella über einen neuen Versuch zur Bildung einer Regierung mit der Lega zu verhandeln.

Die Lega erklärte, sie werde „rasche politische Lösungen“ nicht blockieren, wichtig seien aber Neuwahlen so früh wie möglich. Cottarelli hatte den Präsidenten am Mittwoch getroffen und informelle Gespräche über die politische Lage geführt.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnte indes Italien vor einer Abkehr vom Euro und vom Sparkurs. Generalsekretär Angel Gurria sagte in Paris, die OECD sei „besorgt über die Instabilität, und die Märkte spiegeln das wider“.

Krise sorgt für Polarisierung

Die politischen Gräben in Italien werden rund um die Regierungskrise tiefer. Dass Mattarella mit Cottarelli ausgerechnet einen Vertreter eines strikten Sparkurses mit der Regierungsbildung betraut hat, lässt die Wogen hochgehen.

Als Protest gegen Mattarella rief Fünf Sterne für Samstag zu einer Großkundgebung in Rom auf. Schon tags zuvor wollen die Sozialdemokraten für Mattarella auf die Straße gehen. Die rechte Lega ist schon wieder im Wahlkampfmodus: Die erwartete Neuwahl kommt für sie gar nicht ungelegen.

Mehr dazu in Großdemo am Samstag geplant