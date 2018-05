Barr verwies auf Schlaftabletten

Das unrühmliche und jähe Ende der TV-Erfolgsshow „Roseanne“ beherrscht die Schlagzeilen in den USA und die Debatten in Sozialen Netzwerken. Am Dienstag hatte der Sender ABC die Sitcom wegen eines rassistischen Tweets der Hauptdarstellerin Roseanne Barr abgesetzt. Seither laufen die Debatten heiß. Barr bemühte sich mehrfach um Schadensbegrenzung und schob in einem später wieder gelöschten Tweet die Schuld auf Schlaftabletten.

