Russland ruft zu Truppenabzug aus Süden Syriens auf

Vor dem Besuch des israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman in Moskau hat Russland zu einem kompletten Abzug ausländischer Truppen aus dem Südwesten Syriens aufgerufen. Das solle so schnell wie möglich geschehen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow heute der Agentur TASS zufolge. Russland sei darüber mit den USA und Jordanien im Gespräch.

Die drei Staaten hatten im Juli des vergangenen Jahres eine Deeskalationszone im Südwesten Syriens vereinbart. In der Zone, die Teile der Provinzen Daraa und Kunaitra umfasst, soll nicht mehr gekämpft werden. Jordanien befürchtet, dass neue Gefechte eine neue Flüchtlingsbewegung auslösen könnten.

Zudem ist Israel besorgt, weil iranische Truppen im Süden Syriens aktiv sind. In den vergangenen Wochen hatten einander das israelische Militär und iranische Einheiten in Syrien mehrfach angegriffen. Israels Verteidigungsminister Lieberman will morgen in Moskau mit seinem Kollegen Sergej Schoigu sprechen. Russland und der Iran sind militärische Schutzmächte der syrischen Regierung.