Asylaffäre: Bremer Ex-BAMF-Chefin verteidigt ihr Vorgehen

Im Asylskandal im deutschen Bremen hat sich die ehemalige Chefin der dortigen Außenstelle des deutschen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Ulrike B., gegen Vorwürfe verteidigt. Sie habe niemals Geld angenommen, sagte B. der „Bild“-Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).

Bei ihrer Arbeit hätten stets Menschen in Not gezählt, nicht blanke Zahlen, sagte sie. Sie stehe zu allem, was sie getan habe. Im April war bekanntgeworden, dass die Bremer BAMF-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin der Behörde und fünf weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt.

Kritik an Ex-Vorgesetzten

B. übte scharfe Kritik an ihren ehemaligen und amtierenden Vorgesetzten: Sie solle offensichtlich geopfert werden, während in Wahrheit jene schuldig seien, die jetzt mit den Fingern auf sie zeigten, sagte B. der Zeitung.

Mit dem Amtsantritt von Ex-BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise im September 2015 sei es in der Asylbehörde nicht mehr um die menschlichen Schicksale gegangen, sondern nur noch um Fallzahlen und Bearbeitungszeiten, sagte B. Dabei hätten alle Beteiligten gewusst, dass die stark erhöhte Zahl von Anträgen mit dem vorhandenen Personal nicht ordnungsgemäß abgearbeitet werden konnte. Auch Weises Nachfolgerin Jutta Cordt habe diesen Trend nicht verändert, obwohl sie vom Systemversagen gewusst habe.

Seehofer vor Innenausschuss

Gestern hatte sich der Bundestagsinnenausschuss erstmals mit den Vorgängen befasst. Innenminister Horst Seehofer (CSU) entschuldigte sich nach über fünfstündigen Beratungen: Es handle sich um einen „handfesten, schlimmen Skandal“. Seehofer kündigte an, bisher befristete Stellen beim Bundesamt zu entfristen.

Nach Angaben des Innenministeriums prüft eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun die Finanzen der Bremer Außenstelle über mehrere Jahre. Diese habe Zahlungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro geleistet, etwa für Anwaltskosten und Integrationskurse. Zunächst einmal sei damit „überhaupt kein Verdacht geäußert“, so eine Sprecherin. Es sollten aber Unregelmäßigkeiten ausgeschlossen werden.