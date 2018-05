Kurz und Albaniens Premier besprachen Fluchtbewegung

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama sieht die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Albanien steigen. Im Jänner seien 162 Flüchtlinge illegal ins Land gekommen, im Mai seien es 2.311 gewesen, sagte Rama heute nach einem Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), bei dem die Zusammenarbeit bei Migrationsthemen besprochen wurde.

Rama: Kleine Zahl, aber „beunruhigendes Zeichen“

Verglichen mit 2015 sei das eine kleine Zahl, aber ein „beunruhigendes Zeichen“, sagte Rama, der das gute Wetter als Faktor für die Zunahme nannte. Bisher habe man die Flüchtlingsbewegung mit internen Kräften bewältigen können, so Rama. Nun brauche es aber eine Vorbereitung auf EU-Ebene. Kurz und Rama sehen beide eine neue Fluchtroute - von Griechenland über Albanien Richtung Mitteleuropa - im Entstehen.

Er habe daher mit Kurz die notwendige Unterstützung besprochen, die Albanien brauche, um mit den Anforderungen fertigwerden zu können und den „legitimen Erwartungen Österreichs und Deutschlands zu entsprechen“, sagte Rama. Man wolle nicht, dass die nach Albanien kommenden Menschen „nur von einer Grenze zur anderen befördert werden“, sondern dass diese würdevoll behandelt werden.

Kurz will Expertenaustausch

Kurz dankte Rama für die Bereitschaft, gegen die illegale Migration anzukämpfen und gegen das Geschäft der Schlepper vorzugehen. Ein Weiterwinken von Grenze zu Grenze mache Probleme nicht kleiner, sondern größer, sagte Kurz. Es brauche „ordentliche Grenzsicherheit“, so Kurz.

Österreich werde sich daher zum einen für finanzielle Unterstützung von EU-Seite für Albanien und die anderen Staaten entlang der neu entstehenden Route einsetzen. Zweitens werde man Albanien auch bilateral unterstützen. Es werde einen Austausch auf Expertenebene geben.

Kurz bekräftigte auch seine Haltung bezüglich der Annäherung der Westbalkan-Staaten an die EU: „Wir unterstützen alle Staaten des Westbalkans inklusive Albaniens bei der Annäherung an Europa und sind froh, dass die notwendigen Reformen in den Westbalkans-Staaten Schritt für Schritt vorangetrieben werden.“