Firma stoppt Vertrieb von Schulmassaker-Videospiel

Nach einer Welle der Empörung hat das US-Unternehmen Valve ein Videospiel zurückgezogen, bei dem Spieler ein Schulmassaker simulieren können.

Valve entfernte das Spiel „Active Shooter“ von seiner Vertriebsplattform Steam und begründete die Entscheidung gestern mit unlauterem Geschäftsgebaren des Spieleentwicklers Revived Games. Das Computerspiel sollte ursprünglich am 6. Juni auf den Markt kommen.

„Keine Geschäfte machen“

Laut Valve habe der hinter Revived Games steckende Unternehmer gegen Verbraucher- und Urheberrechte verstoßen und Rezensionen im Internet manipuliert. Mit derartigen Leuten wolle Valve „keine Geschäfte machen“.

Auf den Inhalt von „Active Shooter“ ging Valve in der Mitteilung nicht ein. Man wolle sich aber bald mit dem „breiteren Thema der Richtlinien für Inhalte“ von Steam befassen. Über die Plattform Steam Direct können Spieleentwickler mit sehr niedrigen Hürden ihre Spiele vertreiben.

Heftiger Protest

Politiker und Eltern von Opfern solcher Schulmassaker in den USA hatten das Computerspiel scharf verurteilt. Eine Onlinepetition gegen das Spiel war über 100.000-mal unterschrieben worden.

In dem Trailer für „Active Shooter“ war zu sehen gewesen, wie der Spieler zunächst in der Rolle eines Spezialkommandomitglieds steckt, das in einer Schule nach einem Schützen sucht. Dann wird die Perspektive des wild um sich schießenden Schützen eingenommen.

Der Spielentwickler Revived Games erklärte, „Active Shooter“ sei „ausschließlich zu Unterhaltungszwecken und Simulation gedacht“. „Revived Games glaubt, dass Gewalt und unangemessenes Verhalten in Videospiele und nicht in die reale Welt gehören“, hieß es weiter. Der Spieleentwickler appellierte an Menschen, die den Drang verspürten, Menschen Gewalt anzutun, sich an einen Psychiater zu wenden oder den Notruf zu wählen.