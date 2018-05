Liste Pilz könnte morgen neue Klubleitung präsentieren

Die Liste Pilz könnte morgen Vormittag die Nachfolge für den scheidenden Klubobmann Peter Kolba bekanntgeben. Die Fraktion kündigte heute eine Pressekonferenz für den Feiertag mit dem Titel: „Neue Leitung des Parlamentsklubs der Liste Pilz“ an.

Ob es bei der Präsentation nur um die Klubführung geht oder auch um die von Listengründer Peter Pilz seit Längerem anvisierte Rückkehr in den Nationalrat, blieb auf Nachfrage bei der Liste unbeantwortet.

Kolba hatte angekündigt, sich per Ende Mai aus der Funktion des Klubobmannes zurückzuziehen, im Nationalrat will er aber als Abgeordneter verbleiben.

Heftiger Streit über Platz für Pilz

Auch ob einer der Abgeordneten für den rückkehrwilligen Parteigründer Pilz seinen Platz räumt, war zuletzt nach wie vor nicht absehbar. Die für Pilz nachgerückte Martha Bißmann bleibt dabei, dass sie nicht bereit ist zu verzichten.

Seit Tagen gehen die Emotionen hoch, die Fronten in der Partei sind weiter verhärtet. Kolba ließ via Facebook wissen, dass ihm „jede Zusammenarbeit mit Martha Bißmann nicht mehr möglich“ sei. Was er damit konkret meint, war von Kolba nicht zu erfahren, er war für die APA nicht erreichbar.

Bißmann selbst erklärte gegenüber der APA, sie sei weder aus der Partei noch aus dem Klub ausgeschlossen worden. Es handle sich wohl um eine „Stimmungsbekundung“ Kolbas. „Wir arbeiten an einer Lösung“, versicherte Bißmann zu den offenen Fragen.