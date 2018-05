Syrische Folteropfer stellten Anzeige in Österreich

Wie bereits zuvor in Deutschland haben jetzt auch in Österreich Überlebende aus syrischen Foltergefängnissen Strafanzeige eingereicht. 16 Menschen klagen hochrangige Funktionäre der Regierung des syrischen Präsident Baschar al-Assad.

Die Klage ging heute ein, wie die Staatsanwaltschaft in Wien bestätigte. Daran mitgewirkt hat - wie in Deutschland - die deutsche Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

Forderung nach Prozess

Die Überlebenden werfen dem Chef des Nationalen Sicherheitsbüros in Syrien, Ali Mamluk, und 23 weiteren Personen Folter, Mord, schwere Körperverletzung und Freiheitsentzug vor. „Als Überlebender und Zeuge sehe ich es als meine Pflicht, daran mitzuwirken, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden“, sagt Ahmad Chalil nach Angaben des ECCHR.

Er hatte nach eigenen Angaben an Protesten gegen Assad teilgenommen und war drei Monate vom Militärgeheimdienst inhaftiert und gefoltert worden. Einer der Kläger hat die österreichische Staatsbürgerschaft, die anderen leben seit einiger Zeit in Österreich oder Deutschland.

Sie hoffen, dass die Staatsanwaltschaft wie in Deutschland, Schweden und Frankreich Ermittlungen einleitet. Wenn internationale Haftbefehle ausgestellt würden, könnten die Angezeigten festgenommen und ausgeliefert werden, wenn sie Syrien verlassen, erklärte die ECCHR.