Flughafen war Schauplatz von Anti-Terror-Übung

Unter dem Namen „Polaris 2018“ hat am Flughafen Wien-Schwechat in der Nacht auf heute eine große Anti-Terror-Übung stattgefunden. Die Einsatzkräfte sollten so etwa auf die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs vorbereitet werden.

