Personenfreizügigkeit: Oppositionskritik an Strache

SPÖ und NEOS haben scharfe Kritik an den Aussagen von Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache zur Personenfreizügigkeit in der EU geübt. „Die Probleme bei der Entsendung von Arbeitnehmern kann man nicht durch die Zerstörung der EU lösen“, sagte SPÖ-Chef Christian Kern heute der ZIB. In diesem Punkt brauche es bessere Regeln, die das EU-Parlament erst gestern beschlossen habe, so Kern.

Strache hatte sich bei einer Diskussionsveranstaltung im Haus der Europäischen Union in Wien für eine Reform der derzeitigen Regel ausgesprochen, laut der EU-Bürger in jedem Mitgliedsland ihrer Wahl wohnen und arbeiten dürfen.

Die Personenfreizügigkeit habe auch negative Folgen und führe etwa auf dem Arbeitsmarkt zu einem „Verdrängungsprozess“, meinte der FPÖ-Chef. Die EU, kritisierte Strache, lehne es ab, die Freizügigkeit überhaupt zu diskutieren.

Strolz: „Rütteln an der Lebensqualität“

NEOS-Chef Matthias Strolz erklärte gegenüber der ZIB, Strache rüttle nicht nur an den Grundpfeilern der EU, „er rüttelt auch an den Grundpfeilern unserer Lebensqualität“. Es sei „eine Qualität“, das man sich in Europa frei bewegen könne. Ohne die Personenfreizügigkeit in der EU habe Österreich auf einen Schlag ein großes Pflegeproblem, so Strolz; an die 50.000 Pflegerinnen und Pfleger kämen aus den EU-Ostländern.

Ähnlich hatte sich zuvor auch der Delegationsleiter der ÖVP im Europaparlament, Othmar Karas, geäußert. Er warf dem Vizekanzler vor, bei jeder Wortmeldung zur EU zu „zündeln“. „Wenn Strache die Bewegungsfreiheit in der EU infrage stellt, dann rüttelt er an den Grundrechten der Bürger, an den Grundfesten der EU und am Binnenmarktkonzept, von dem Österreich überdurchschnittlich profitiert. Ich erinnere daran, dass das auch rund 250.000 Österreicher in anderen EU-Ländern betreffen würde und der Wohlstand Österreichs zu 60 Prozent von der Teilnahme am EU-Binnenmarkt abhängt.“

Kurz verweist auf Regierungsprogramm

Rückendeckung erhielt Strache indes von FPÖ-Regierungskoordinator und Infrastrukturminister Norbert Hofer. Die Personenfreizügigkeit sei eine der großen Grundfreiheiten in der Europäischen Union, sagte Hofer, es solle aber „keine Denkverbote, keine Diskussionsverbote“ geben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verwies auf das Regierungsprogramm: Dieses spreche „eine ganz klare Sprache“, was die proeuropäische Position Österreichs betreffe. „Hier sollte man den Vizekanzler nicht falsch oder überinterpretieren“, so Kurz.