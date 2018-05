Golf: Major-Premiere für Schober bei US Open

Für Sarah Schober geht ab morgen ein sportlicher Traum in Erfüllung. Die Steirerin spielt bei den US Open der Frauen in Birmingham (Alabama) und nimmt damit ihr erstes Major-Turnier in Angriff.

„Es ist alles wie im Märchen hier“, schwärmte die 26-Jährige vor dem mit fünf Millionen dotierten Turnier der Extraklasse. Obwohl Größenordnung, Ambiente und Platzverhältnisse für Schober unbekanntes Terrain sind, setzt sie sich als klares Ziel den Cut.

