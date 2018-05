Ex-Grüne Maurer berichtet über sexuelle Belästigung

Die ehemalige grüne Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer berichtet in einem Facebook-Posting von sexueller Belästigung. Aus einem Geschäft in der Wiener Josefstadt wurden obszöne Nachrichten an Maurer geschickt.

