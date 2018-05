Pläne werden am Donnerstag präsentiert

Die USA machen offenbar Ernst, was die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union betrifft. Wie das „Wall Street Journal“ am Mittwoch berichtete, will Washington schon am Donnerstag entsprechende Pläne präsentieren. Die Verhandlungen zwischen Brüssel und der US-Regierung waren zuvor ergebnislos geblieben.

