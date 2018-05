MoMA und New Yorker Lokal streiten sich um Namen

Das renommierte New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) streitet sich mit einem Cafe um seinen Namen. Das Museum habe das „MoMaCha“-Cafe im Süden von Manhattan vor Gericht verklagt, weil der Name zu sehr wie der des MoMA klinge, berichtete gestern die „New York Times“. Auch das Logo sei dem des Museums zu ähnlich und könne zu Verwechslungen führen.

Die Betreiber des Cafes, das unter anderem Matcha-Tee und süße Snacks, aber auch Kunstwerke verkauft, weigerten sich, den Namen aufzugeben. Es sei eine Abkürzung von „More Matcha“ und habe mit dem „MoMA“ nichts zu tun. Sie willigten aber ein, ein Schild an die Tür des Cafes zu hängen, das den Besuchern dieses mitteilt. Ob es zum Prozess kommt, war zunächst noch nicht klar.