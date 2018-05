Brand in Vorarlberger Geschäft: Zehn Anrainer evakuiert

In einem Spar-Markt in Hard in Vorarlberg ist heute Früh ein Brand ausgebrochen. Wegen der Rauchentwicklung wurden zehn Personen aus dem angebauten Wohngebäude vorübergehend evakuiert. Die genaue Brandursache war vorerst unklar.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at