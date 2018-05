„Zukunft soll den Frauen gehören“

Bei der Liste Pilz (LP) ist die Entscheidung um die weitere Klubführung gefallen. Der langjährige ehemalige grüne Abgeordnete Bruno Rossmann wird Klubobmann, Wolfgang Zinggl, ebenfalls früher für die Grünen im Nationalrat, geschäftsführender Klubchef. Das gab die Partei am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Jedoch soll auf lange Frist, so Rossmann, „bei uns den Frauen die Zukunft gehören“. Unklar ist, wie Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehren kann. Für die neue Klubführung gibt es „nur eine Option“, so Zinggl: Martha Bißmann muss gehen.

Lesen Sie mehr …