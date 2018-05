Schauspieler Jeff Goldblum plant Jazz-Album

Hollywood-Schauspieler Jeff Goldblum („Jurassic Park“) will sein erstes Album als Jazz-Musiker veröffentlichen. Der US-Amerikaner unterschrieb einen Plattenvertrag bei Decca Records, teilte die Plattenfirma mit. „Ich bin so froh, mit den wundervollen Menschen von Decca gemeinsame Sache zu machen, einem der coolsten und renommiertesten Labels aller Zeiten“, so Goldblum laut Mitteilung.

Reuters//Brendan McDermid

Einem Bericht des Branchenblatts „Variety“ zufolge soll Decca Records auf Goldblums musikalisches Talent aufmerksam geworden sein, als er in einer Fernsehsendung den Jazz-Sänger Gregory Porter auf dem Klavier begleitete. Der 65-Jährige spielt schon seit seiner Kindheit Piano und tritt regelmäßig mit seiner Band The Mildred Snitzer Orchestra auf.

Wann das Album erscheinen soll, blieb zunächst unklar. Ab kommender Woche ist der Schauspieler in der Fortsetzung der Dinosaurier-Filmreihe („Jurassic World: Das gefallene Königreich“) in den Kinos zu sehen.