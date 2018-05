Rumänien: Korruptionsjägerin kurz vor Abberufung

Laura Kövesi gilt als eine der mächtigsten Frauen in Rumänien. Als Leiterin der Antikorruptionsbehörde DNA sehen sie viele als wichtige Kämpferin gegen die Korruption im Land. Die linksgerichtete Regierung wirft Kövesi allerdings Amtsmissbrauch vor und ist drauf und dran, sie zu stürzen. Die Höchstrichter haben am Mittwoch einer von der Regierung initiierten Abberufung recht gegeben. Staatspräsident Klaus Johannis hatte zuvor ein Veto eingelegt. Experten befürchten, dass der Präsident nun in seiner Schlüsselrolle bei der Ernennung und Abberufung von wichtigen Beamten beschnitten wird.

