ÖFB: Siegesserie sorgt für Hochstimmung im Team

Der sechste Sieg in Serie, der vierte der Teamchef-Ära Franco Foda, sorgt in Österreichs Nationalmannschaft für Hochstimmung. Der verdiente 1:0-Erfolg über WM-Gastgeber Russland war am Mittwoch der perfekte Auftakt in die „Mini-WM“ mit weiteren attraktiven Tests gegen Weltmeister Deutschland und Rekordweltmeister Brasilien. Die frühsommerliche Schwüle war in Innsbruck zwar ein härterer Gegner als das saft- und kraftlose russische Team. Dennoch gab es viele Gründe, sich über den Auftritt der ÖFB-Auswahl zu freuen.

