French Open: Thiem nach Pause souverän weiter

Dominic Thiem ist bei den French Open in Paris in die dritte Runde eingezogen. Der als Nummer sieben gesetzte 24-Jährige setzte sich heute gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas im vierten Satz letztlich noch klar durch. Gestern war die Partie nach dem dritten Durchgang wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen worden. In der Verlängerung präsentierte sich Thiem aber stark. Sein nächster Gegner kommt aus Italien.

