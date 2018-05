USA verhängen Strafzölle gegen EU-Staaten

Unternehmen aus den EU-Staaten müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross heute in Washington bekannt. Die Strafzölle sollen bereits um Mitternacht (Ortszeit, 6.00 MESZ) in Kraft treten.