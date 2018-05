Trump: Gespräche mit Nordkorea „laufen sehr gut“

US-Präsident Donald Trump ist mit dem Verlauf der Gespräche zur Vorbereitung eines Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zufrieden. „Die Gespräche laufen sehr gut“, so Trump heute auf Twitter über den Verlauf eines Treffens von Außenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol in New York.

Die nordkoreanische Delegation wolle später nach Washington kommen und einen persönlichen Brief von Machthaber Kim Jong Un übergeben.

Süd- und Nordkorea führen Gespräche weiter

Vor dem zwar abgesagten, aber immer noch für möglich gehaltenen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wollen die beiden Koreas morgen weitere Gespräche über ihre künftigen Beziehungen führen.

AP/South Korea Presidential Blue House

Bei dem Folgetreffen nach bereits zwei Gipfeln der vergangenen Wochen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Kim solle es diesmal im Grenzort Panmunjom um Maßnahmen gehen, wie die Gipfelvereinbarungen vom April konkretisiert werden können, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Seoul.

Lawrow lädt Kim nach Russland ein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow rät indes bei seinem Besuch in Pjöngjang zu Behutsamkeit in den Verhandlungen über das nordkoreanische Atomproblem. Die gegenwärtige Annäherung zwischen Nord- und Südkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA sei vielschichtig, sagte Lawrow nach einem Treffen mit seinem nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho.

Man müsse der Versuchung widerstehen, „bis morgen alles und sofort“ zu verlangen, so der Außenminister. Lawrow wurde auch von Machthaber Kim empfangen, wie die Agenturen TASS und Interfax aus Pjöngjang meldeten.

Lawrow lud den nordkoreanischen Machthaber im Gegenzug nach Moskau ein. „Kommen Sie nach Russland, wir würden uns sehr freuen, Sie zu begrüßen“, sagte Lawrow laut einer Mitteilung seines Ministeriums zu Kim.

„Das ist nicht auf einmal zu schaffen“

Der russische Außenminister plädierte für einen schrittweisen Abbau der Sanktionen im Gegenzug für eine Aufgabe der nordkoreanischen Atomwaffen. „Das ist nicht auf einmal zu schaffen“, sagte Lawrow. Dagegen stellen die USA Nordkorea Wirtschaftshilfen erst nach völliger nuklearer Abrüstung in Aussicht.

Lawrow wurde auch gefragt, ob er in Nordkorea über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran gesprochen habe. Die Frage zielte auf die fehlende Vertragstreue der USA ab. Es sei nicht seine Sache, Pjöngjang in dieser Sache zu raten, antwortete Lawrow: „Ich bin überzeugt, dass die nordkoreanische Seite die Geschichte der vergangenen Jahre kennt und alle diese Faktoren einbezieht.“