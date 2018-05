Russland Thema bei Estland-Besuch Van der Bellens

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist heute von seiner estnischen Amtskollegin Kersti Kaljulaid empfangen worden. In einem anschließenden Pressegespräch erinnerten beide Staatschefs an gemeinsame Bemühungen auf EU-Ebene. Im Vorfeld des Besuchs von Präsident Wladimir Putin in Wien nächste Woche wurde aber auch das Verhältnis von Österreich zu Russland thematisiert.

Der Bundespräsident plädierte für eine handlungsfähige EU. Langsame oder ausbleibende Entscheidungen innerhalb der EU würden von Nachbarn östlich des Peipussees (Russland, Anm.) sowie auf der anderen Seite des Atlantiks zur Umsetzung eigener Interessen verwendet werden, so der Bundespräsident. Van der Bellen erwähnte zudem eine mögliche Koalition zwischen Österreich und Estland bei Fragen des Klimaschutzes.

Bundespräsident: Mit Russland im Dialog bleiben

Auf APA-Nachfrage sagte Kaljulaid, dass sie Van der Bellen ausführlich über ihren Besuch in der Ukraine vergangene Woche informiert habe. Sie erwähnte einen Meinungsaustausch mit ihrem österreichischen Kollegen zum von Österreich unterstützten russischen Gaspipelineprojekt „Nord Stream 2“, dessen Errichtung sie als unbegründet erachtet. In Bezug auf Van der Bellens Treffen mit Wladimir Putin nächste Woche in Wien sagte sie, ihrem österreichischen Kollegen zu vertrauen.

„Wir versuchen zu verstehen, was passiert, und dazu muss man im Dialog (mit Russland, Anm.) bleiben“, so der Bundespräsident. Österreich werde nicht gegen die Positionen der EU auftreten und auch das von der EU beschlossene Sanktionsregime in Bezug auf Russland aufrechterhalten, sagte er.