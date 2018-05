Steiermark: Sechsjähriger aus Fenster gestürzt

In Niederwölz im Bezirk Murau ist am Mittwoch ein sechsjähriger Bub aus einem Fenster gestürzt. Ein Insektenschutzgitter, auf das sich der Bub gelehnt hatte, gab nach - er stürzte vier Meter in die Tiefe. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Klagenfurt gebracht.

