Intensive Gespräche zur Regierungsbildung in Rom

Während Italiens Lega Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung einen neuen Versuch zur Regierungsbildung unternommen haben, hat Staatschef Sergio Mattarella heute Gespräche mit den Parlamentspräsidenten geführt. Mattarella empfing zuerst Senatschefin Maria Elisabetta Alberti Casellati und telefonierte dann mit dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer Roberto Fico.

Lega-Vorsitzender Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio verhandelten in Rom über die Ministerliste, wie italienische Medien berichteten. Di Maio will den Lega-Chef zum Verzicht auf den Euro-Skeptiker Paolo Savona als Wirtschaftsminister überreden.

Der 81-jährige Savona könnte angeblich als Außenminister in die Regierungsmannschaft einsteigen, berichteten Insider in Rom. Die Lega, die bisher mit Nachdruck auf Savona als Wirtschaftsminister bestanden hatte, signalisierte Dialogbereitschaft, in der Hoffnung, eine Regierung auf die Beine zu bringen. Gesucht werde nach einer prestigereichen Persönlichkeit für das Amt des Wirtschaftsministers, hieß es in Rom.

Mehr dazu in Doch noch Koalition möglich?