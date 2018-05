D: Affäre um Asylbehörde weitet sich aus

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Deutschland gerät über den Skandal in der Außenstelle Bremen hinaus unter Druck. So soll es in den vergangenen Jahren Millionenzahlungen an externe Berater gegeben haben. Zudem erhielten Zeitarbeiter Einsicht in sensible Asylakten. Die deutsche Polizeigewerkschaft forderte heute die Überprüfung sämtlicher Asyl-Entscheidungen seit 2015.

Alle Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) müssten auf Unregelmäßigkeiten hin geprüft werden, sagte der Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Ernst Walter, dem „Handelsblatt“. Es gelte, „unverzüglich“ alle Asylentscheidungen seit 2015 einer „strengen Nachprüfung“ zu unterziehen.

Bremen rollt Fälle seit 2000 auf

In der Bremer BAMF-Außenstelle sollen in den vergangenen Jahren in mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein. Als Konsequenz aus der Affäre hat BAMF-Chefin Jutta Cordt bereits angekündigt, alle seit dem Jahr 2000 erlassenen 18.000 positiven Bescheide der Bremer Außenstelle zu überprüfen.

„Welt“ und „Nürnberger Nachrichten“ berichteten, dass beim BAMF bis zu 100 Leiharbeiter über Monate Zugriff auf rund zwei Millionen Asylakten im elektronischen System gehabt hätten. Die Leiharbeiter hätten zu insgesamt rund 350 Personen gehört, die 2016 und 2017 im Zuge eines Projekts namens „Paula“ die Aufgabe gehabt hätten, die mehr als 500.000 offenen Asylanträge vorzusortieren, damit sie schneller entschieden werden konnten.

Das BAMF räumte gegenüber den Zeitungen ein, alle eingesetzten Mitarbeiter hätten „lesenden Zugriff“ gehabt und eine Datenschutzunterweisung erhalten. Das Innenministerium bestätigte, in der Projektgruppe „Paula“ seien 350 Personen beschäftigt gewesen seien, darunter bis zu 100 Zeitarbeiter.

Seehofer löst Spitzenbeamten ab

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer regelt die Organisation der Flüchtlingspolitik in seinem Ressort nun neu. Der bisherige Abteilungsleiter Migration wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, das Amt bereits mit Wirkung zum 2. Mai neu besetzt, wie das Innenministerium in Berlin bestätigte.

Die Personalentscheidung habe aber nichts mit der Affäre um das BAMF zu tun: „Dies erfolgte im Rahmen einer organisatorischen und personellen Neuausrichtung des Hauses und stand in keiner Weise im Zusammenhang mit den Vorfällen im BAMF“, erklärte das Ministerium. Zuerst hatten das Nachrichtenmagazin „Focus“ und der Bayerische Rundfunk über die Ablösung berichtet.