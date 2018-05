Bundesliga: St. Pölten legt Basis für Klassenerhalt

St. Pölten hat gestern die Basis für den Klassenerhalt in der Bundesliga gelegt. Das Schlusslicht der abgelaufenen Saison in der obersten Spielklasse entschied das Relegations-Hinspiel in Wiener Neustadt klar für sich und hat damit im Rückspiel am Sonntag vor heimischer Kulisse alle Trümpfe in der Hand.

Im Duell mit dem Dritten der Ersten Liga präsentierten sich die „Wölfe“ vor allem in der Offensive den entscheidenden Schritt kaltblütiger und nutzten die wenigen Chancen eiskalt aus.

