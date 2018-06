Liste Pilz: Peter Kolba legt Mandat zurück

Die Liste Pilz (LP) kommt nicht zur Ruhe. Gestern kündigte Ex-Klubchef Peter Kolba an, sein Mandat zurückzulegen. „Ich will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben“, schrieb er auf Twitter. Wenige Stunden zuvor war die neue Klubführung mit Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl bekanntgegeben worden. Sie erklärten bei der Pressekonferenz, es gebe „nur eine Option“, wie Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehren könne - und zwar, wenn die Abgeordnete Martha Bißmann diesen verlasse. Doch mit Kolbas Rückzug wird nun ein Platz frei.

