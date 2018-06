Liste Pilz: Rossmann rechnet mit Mandatarin Stern

Bei der Liste Pilz ist weiterhin offen, ob Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat einzieht. Der neue Klubchef Bruno Rossmann geht derzeit davon aus, dass Maria Stern in die Fraktion kommt - so Peter Kolba wie gestern angekündigt sein Mandat zurücklegt. Das berichtete heute das Ö1-Morgenjournal. Der bisherige Klubchef Kolba ließ am Feiertag via Twitter wissen, dass es ihm reiche und er die Liste verlassen wolle.

Mehr dazu in Verkündung via Twitter

Sollte Kolba, der auf der niederösterreichischen Liste angetreten ist, diesen Schritt heute tatsächlich setzen, rückt Maria Stern nach. Sie müsste verzichten, Alfred Noll, der über die Bundesliste in den Nationalrat kam, auf ihrem Mandat nachrücken und Pilz könnte dann über das freie Bundeslistenmandat in den Nationalrat einziehen.

Bißmanns Mandat „geliehen“

Der neue Klubchef Rossmann geht aber davon aus, dass Stern ihr Mandat annehmen und die „theoretische Möglichkeit nicht greifen“ wird. Er betonte erneut, dass Martha Bißmann ihr „geliehenes Mandat“ an Pilz zurückgeben sollte.

Dass ihr Angebote für andere Aufgaben in der Partei gemacht wurden, findet er nicht unverschämt, sondern fair. Seiner Meinung nach sollte Bißmann in der Partei arbeiten und dort Bürgerbeteiligungsprojekte umsetzen. Rossmann will Kolba überzeugen, weiterhin als Bürgerrechtsanwalt mitzuarbeiten.