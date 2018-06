French Open: Thiem kratzt an seiner Topform

Für ÖTV-Ass Dominic Thiem geht die Reise bei den French Open in Paris bereits heute (drittes Match nach 11.00 Uhr, live in ORF Sport +) gegen den Italiener Matteo Berrettini weiter. Angesichts der phasenweise fast perfekten Leistung in der zweiten Runde gegen Stefanos Tsitsipas wäre alles andere als ein Sieg über den Weltranglisten-96. eine große Überraschung. „Ich war knapp an meiner Topform“, meinte der ÖTV-Star, der gegen den Griechen im vierten Satz bei eigenem Aufschlag nur einen Punkt abgab. Selbst Thiem-Coach Günter Bresnik geriet danach ins Schwärmen.

