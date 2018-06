Skulpturen aus alten Aufzugkabeln in New York

Skulpturen aus alten Aufzugkabeln sind in einer Ausstellung unter freiem Himmel in New York zu sehen. Die sieben großen Werke stammen von dem taiwanesischen Künstler Kang Muxiang und stehen auf einer Verkehrsinsel auf dem Broadway mitten in Manhattan. Die Aufzugkabel waren einst in einem Hochhaus in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei verbaut.

picturedesk.com/dpa/Christina Horsten

Künstler Kang recycelte die dicken Kabel und formte daraus mannshohe, embryoartige Figuren. Die Ausstellung mit dem Titel „Rebirth“ ist noch bis zum 15. September zu sehen.