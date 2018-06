Auto stürzte beinahe in Pool: Zwei Schwerverletzte

Nur knapp ist ein Unfallwagen gestern an einem Pool vorbeigeschlittert. Der 84-jährige Autolenker kam in Ebenthal (Kärnten) mit seinem Pkw von der Straße ab und gegen eine Leitschiene geprallt, das Auto wurde in die Luft katapultiert und stürzte über eine Böschung. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

